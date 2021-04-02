Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:28
Apple уличили в сознательной продаже бракованных ноутбуков
С проблемами экрана
Судья окружного суда Северной Калифорнии Эдвард Давила (Edward Davila) заявил, что Apple сознательно продавала бракованные ноутбуки. Речь о MacBook Pro 2016 и 2017 года с дефектом шлейфа матрицы экрана.
Суд отметил, что утверждения о предварительном тестировании ноутбуков в сочетании с утверждениями о жалобах клиентов достаточны, чтобы доказать осведомлённость Apple о проблеме с экраном.
Этот дефект вызывал появление чёрных участков экрана на MacBook Pro. Чтобы понять суть проблемы, достаточно взглянуть на фото ниже:
The Verge
Судья предлагает всем пострадавшим от дефекта истца подать новую коллективную жалобу. Суд также пообещал проверить заявления о том, что Apple удаляла сообщения на форуме с жалобами на эту проблему.