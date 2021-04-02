Apple уличили в сознательной продаже бракованных ноутбуков

Суд отметил, что утверждения о предварительном тестировании ноутбуков в сочетании с утверждениями о жалобах клиентов достаточны, чтобы доказать осведомлённость Apple о проблеме с экраном.

Этот дефект вызывал появление чёрных участков экрана на MacBook Pro. Чтобы понять суть проблемы, достаточно взглянуть на фото ниже: