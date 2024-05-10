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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 10 мая 2024, 10:30
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Apple «уничтожила креативность» в рекламе iPad, а потом извинилась

Люди были недовольны
Apple столкнулась с негативной реакцией на свою последнюю рекламу iPad Pro «Crush!», которую критики назвали «бесчувственной и неактуальной». В рекламе показаны инструменты и средства для творчества, которые измельчаются промышленной дробилкой, а затем превращаются в сверкающий новый iPad.
Apple «уничтожила креативность» в рекламе iPad, а потом извинилась

© Apple

Задуманная как демонстрация универсальности iPad, реклама потерпела грандиозное фиаско. Появившись всего за несколько недель до мероприятия Apple WWDC, на котором, как ожидается, основное внимание будет уделено генеративному искусственному интеллекту, реклама задела за живое.

Генеративный ИИ, который создает контент на основе существующих произведений, в значительной степени опирается на работу людей — художников, музыкантов и других творцов. Критики опасаются, что эта технология может вытеснить этих людей, сделав их навыки «устаревшими».

Реклама Apple, в которой изображены уничтожаемые творческие инструменты, стала тревожной метафорой этого потенциального будущего. «Контекст — это все», — говорится в статье Engadget, — «и здесь Apple потерпела поразительную неудачу».

В ответ на возмущение Apple принесла извинения. Тор Михрен, вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям, утверждает, что реклама «не зашла», и подчеркивает стремление компании расширять возможности творческих людей.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#iPad
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#реклама
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#критика
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#Apple