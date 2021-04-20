Apple установила процессоры от своих ноутбуков в планшеты

iPad Pro выйдет в версиях с 11-дюймовым и 12,9-дюймовым экраном. Обе получат восьмиядерный чип M1, а также порт Thunderbolt. Через него можно будет подключать мониторы с высоким разрешением. В 12,9-дюймовом планшете, кстати, установлена новая панель mini-LED.

Apple обещает, что iPad Pro будет в 1500 раз быстрее, чем оригинальный iPad 2010 года, а также на 50% быстрее, чем iPad Pro 2020 года. Ещё у новинки впервые будет вариант с 2 ТБ хранилища.

Новый планшет получил поддержку 5G. Также у iPad Pro обновлена система камер. Фронталка характеризуется 12-Мп сенсором с ультраширокоугольным объективом. Датчик LiDAR в основной камере позволяет в полной мере оценить AR (дополненную реальность) в приложениях.

11-дюймовая модель iPad Pro будет стоить $799, а 12,9-дюймовая — $1099.