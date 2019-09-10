Apple увеличила экран в новом iPad

Диагональ его равна 10,2 дюйма. Работает планшет уже седьмого поколения на чипсете A10 Fusion. Новый iPad может работать в режиме многозадачности, благодаря специальной операционке. Оснащён 8-мегапиксельной камерой. В целом, не сильно отличается от предшественника, помимо программной начинки.

Впервые в истории iPad сделан полностью из переребатываемых материалов. Реверанс от Apple в сторону эко-защитников.

Цены на новый iPad начинаются с $329 (около 21,5 тысяч рублей по текущему курсу). Также будет продаваться устройство в версии для студентов и школьников по более низкой цене. Заказать планшет можно уже с сегодняшнего дня.