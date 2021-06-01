По крайней мере, именно об этом сообщает корейское издание ETNews. Стоит отметить, что журналисты не уточнили, в каких именно моделях обновят экраны. Но ранее аналитик Минг-Чи Куо «предсказывал», что как минимум iPad Air 2022 оснастят OLED-дисплеем.

Возможно, вместе с ним нововведение коснётся и Pro-версии планшета на 11 дюймов. В то время как 12,9-дюймовая модель так и будет производится с Mini-LED дисплеями.