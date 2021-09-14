Apple впервые полностью обновила компактный планшет iPad mini

Планшет оснащён Liquid Retina экраном диагональю 8,3 дюйма. В него установлен порт USB-C для быстрого подключения. Устройство поддерживает 5G.

Что касается производительности, то CPU стал работать на 40% быстрее, а GPU — на 80% быстрее. iPad mini теперь может работать с Apple Pencil второго поколения.

Основная камера тут представлена 12-Мп датчиком изображения.

Цены на iPad mini начинаются с $499. Устройство будет представлено в совершенно новых для себя цветах: розовом, фиолетовом, зелёном и др. Предзаказ на устройство можно сделать уже с сегодняшнего дня.