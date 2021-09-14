Apple впервые полностью обновила компактный планшет iPad mini

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 20:21
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Apple впервые полностью обновила компактный планшет iPad miniС поддержкой 5G
Помимо обычного iPad на презентации Apple показали наконец новый iPad mini. Сама компания говорит, что это крупнейшее обновление для данной модели.
Планшет оснащён Liquid Retina экраном диагональю 8,3 дюйма. В него установлен порт USB-C для быстрого подключения. Устройство поддерживает 5G.
Что касается производительности, то CPU стал работать на 40% быстрее, а GPU — на 80% быстрее. iPad mini теперь может работать с Apple Pencil второго поколения.
Основная камера тут представлена 12-Мп датчиком изображения.
Цены на iPad mini начинаются с $499. Устройство будет представлено в совершенно новых для себя цветах: розовом, фиолетовом, зелёном и др. Предзаказ на устройство можно сделать уже с сегодняшнего дня.