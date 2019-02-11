Apple впервые вошла в пятёрку лидеров по продажам ноутбуков в России

По словам аналитиков, высокий интерес российских покупателей к ноутбукам в 2018 году связан с отложенным спросом и смещением внимания покупателей в сторону более мощных традиционных ноутбуков, ультрабуков и игровых моделей. В результате, рынок показал двухзначный рост в деньгах и увеличение средней цены на 12%, до 34 500 рублей.

Модели от 10,3 до 15 дюймов покупали в штуках на треть чаще. Совокупная доля мобильных компьютеров с данными диагоналями достигла 20% в штуках и четверти рынка в деньгах. При этом около 70% категории приходится на устройства 15-15,7". Спрос на большие диагонали продолжает снижаться.

Среди ценовых сегментов позитивная динамика зафиксирована только у моделей стоимостью от 40 тысяч рублей. Рост составил более 50%, а доля верхних ценовых диапазонов приближается к половине рынка.

В число пяти наиболее популярных брендов по итогам года оказались Lenovo, Acer, HP, Asus и Apple. Совокупные продажи брендов достигли 87% в штуках и 88% в деньгах. Lenovo удержала лидерство в штуках, а Asus – в деньгах. Apple впервые в штуках вошла в пятерку, сместив Dell. Спрос на ноутбуки Apple увеличился более чем в два раза за счёт спроса на новинки. Наиболее продаваемым ноутбуками года оказались модели 2017 года - MacBook Air 13 (MQD32), Lenovo IdeaPad 320-15ISK и MacBook Pro (MPXR2/MPXQ2).