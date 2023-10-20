Apple всё-таки выпустила обновлённый iPad 10, но только в Китае

Характеристики этой версии такие же, как и у других планшетов, единственной особенностью является поддержка eSIM. Причём эта функция букет доступна не всем китайским пользователям, а исключительно абонентам оператора China Unicom.

В 2022 году в Китае была представлена оригинальная версия iPad 10, для неё нужно было использовать физическую nano-SIM. И неизвестно, будет ли эта версия популярной, поскольку в Китае eSIM не пользуются большим спросом.

На данный момент на китайском рынке iPad (2022) с поддержкой eSIM можно приобрести за 4800 юаней, около 63600 рублей, а версия с Wi-Fi, но без модуля сотовой связи, стоит 3600 юаней, примерно 47700 рублей.