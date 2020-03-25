Apple ввела полную поддержку мыши для своих планшетов

Новая версия системы вышла 24 марта. Обновившиеся iPad полностью поддерживают мышь и трекпад. Это касается любого планшета с установленной операционной системой.

Стоит отметить, что впервые поддержка мыши появилась в бета-версии iPad OS 13.0. Для того, чтобы её активировать, надо было специально настраивать iPad. Теперь планшеты будут без проблем работать с Apple Magic Mouse 2 или Magic Trackpad 2, а также с мышью или трекпадом сторонних производителей.

Кроме того, в iPad OS 13.4 появился общий доступ к папкам iCloud Drive, который позволяет обмениваться папками, используя ссылку.