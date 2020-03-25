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Сегодня 14:29
Apple ввела полную поддержку мыши для своих планшетов
Мыши от сторонних производителей, в том числе
Apple ввела полную поддержку мыши для своих планшетов. Это стало доступно с выходом операционной системы iPad OS 13.4.
Новая версия системы вышла 24 марта. Обновившиеся iPad полностью поддерживают мышь и трекпад. Это касается любого планшета с установленной операционной системой.
Стоит отметить, что впервые поддержка мыши появилась в бета-версии iPad OS 13.0. Для того, чтобы её активировать, надо было специально настраивать iPad. Теперь планшеты будут без проблем работать с Apple Magic Mouse 2 или Magic Trackpad 2, а также с мышью или трекпадом сторонних производителей.
Кроме того, в iPad OS 13.4 появился общий доступ к папкам iCloud Drive, который позволяет обмениваться папками, используя ссылку.