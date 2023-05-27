Apple выплатит $50 млн из-за плохой клавиатуры своих ноутбуков

Клавиатура-бабочка была представлена в 2015 году в 12-дюймовом MacBook, а затем была распространена и на другие модели. Однако пользователи быстро столкнулись с такими проблемами, как заедание клавиш, их поломка и повторные нажатия. Несмотря на попытки улучшить конструкцию, проблемы сохранялись, что привело к многочисленным судебным искам против Apple.

В рамках мирового соглашения Apple выплатит компенсацию пользователям MacBook, столкнувшимся с проблемами клавиатуры. Хотя некоторые истцы утверждали, что сумма компенсации недостаточна, судья счел решение справедливым и разумным. Рассмотрение исков было завершено в марте, всего было подано более 86 000 заявлений.