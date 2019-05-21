Apple выпустила самый быстрый MacBook Pro стоимостью более 500 тысяч рублей

Новый, а точнее обновлённый, восьмиядерный ноутбук Apple называет самым быстрым в своей истории. Он в два раза производительнее, чем четырёхядерный MacBook Pro, и на 40% быстрее шестиядерного MacBook Pro.
Apple не называет конкретные модели процессоров, на которых работают новинки. Известно только, что две конфигурации 15-дюймового макбука получили Intel Core восьмого и девятого поколения с шестью и восемью ядрами, а также ускорением Turbo Boost (до 5,0 ГГц). Новый 13-дюймовый ноутбук работает на четырёхядерном процессоре, также с поддержкой технологии Turbo Boost (ускорение до 4,7 ГГц). Скорость чтения SSD‑накопителей в устройствах достигает 3,2 ГБ/с.
Apple
Помимо прочего, в обновлённых макбуках улучшилась клавиатура. Apple говорит, что исправила проблемы механизма «бабочка», заменив основной материал. В ноутбуках установлен яркий дисплей Retina с технологией True Tone, панель Touch Bar, большой трекпад Force Touch.
Обновлённые модели уже доступны в продаже. Цены на них начинаются от 155 990 рублей за 13 дюймов и 207 990 рублей — за 15 дюймов. Самая дорогая спецификация MacBook Pro c восьмиядерным процессором, ускоряющимся до 5,0 ГГц, с 32 ГБ памяти, с графическим процессором Radeon Pro Vega 20 с 4 ГБ памяти HBM2 и SSD-накопителем на 4 ТБ обойдётся в 546 090 pyблей.