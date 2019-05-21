Apple выпустила самый быстрый MacBook Pro стоимостью более 500 тысяч рублей

Новый, а точнее обновлённый, восьмиядерный ноутбук Apple называет самым быстрым в своей истории. Он в два раза производительнее, чем четырёхядерный MacBook Pro, и на 40% быстрее шестиядерного MacBook Pro.

Apple не называет конкретные модели процессоров, на которых работают новинки. Известно только, что две конфигурации 15-дюймового макбука получили Intel Core восьмого и девятого поколения с шестью и восемью ядрами, а также ускорением Turbo Boost (до 5,0 ГГц). Новый 13-дюймовый ноутбук работает на четырёхядерном процессоре, также с поддержкой технологии Turbo Boost (ускорение до 4,7 ГГц). Скорость чтения SSD‑накопителей в устройствах достигает 3,2 ГБ/с.