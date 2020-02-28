Apple выпустит клавиатуру со встроенным трекпадом

Источник сообщает, что клавиатура для планшетов с трекпадом может выйти в текущем году вместе со следующей версией iPad Pro. Сейчас компания уже готовит периферийное устройство к массовому производству. Изготовлять клавиатуру будет крупный подрядчик Apple — тайваньское предприятие Foxconn.

Журналисты считают, что эти планы демонстрируют намерения компании перенести функции ноутбука в планшеты. В прошлом году, например, Apple уже добавила в операционную систему iPadOS поддержку компьютерных мышей. Включить её можно в меню специальных возможностей.