Apple выпустит MacBook Air всех цветов радуги

Об этом сообщил известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser). Он утверждает, что грядущие MacBook Air выйдут почти во всех цветах радуги. Инсайдер ссылается на надёжный источник, который рассказал ему, что видел прототип синего MacBook. Кроме того, Проссер предполагает, что речь шла о ‌MacBook Air‌ на новом фирменном процессоре M2.

Если информация верна, можно ждать новую красочную линейку ноутбуков, которая напомнит о временах iBook G3.

Ранее другой инсайдер сообщил, что будущая модель недорогого MacBook будет оснащена mini-LED экраном. Новые ноутбуки могут быть выпущены во второй половине 2021 года.