Опубликовано 08 августа 2025, 12:29
Apple выпустит первый MacBook Pro с OLED-дисплеем в 2026 году

Также компания может отказаться от «челки»
Apple планирует выпустить первые MacBook Pro с OLED-дисплеями в конце 2026 года. Об этом сообщают южнокорейские источники, указывая на то, что основным поставщиком панелей станет компания Samsung Display.
© Ferra

Это связано с тем, что Samsung активно инвестирует в производственные линии OLED восьмого поколения (Gen 8.6), которые идеально подходят для ноутбуков.

Технология OLED обеспечит заметные улучшения по сравнению с текущими mini-LED-экранами: более высокая яркость, глубокий черный цвет, улучшенная контрастность и сниженное энергопотребление. Это также положительно скажется на времени автономной работы.

Предполагается, что сначала OLED-дисплеи получат именно модели MacBook Pro, а затем нововведение доберется и до MacBook Air.

Есть слухи о возможном редизайне — Apple якобы хочет сделать ноутбук тоньше, не жертвуя при этом аккумулятором. Также обсуждается вариант отказа от «челки» в пользу выреза-капсулы, однако это пока не подтверждено.

Таким образом, 2026 год может стать началом новой эры MacBook с OLED.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
