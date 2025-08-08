Apple выпустит первый MacBook Pro с OLED-дисплеем в 2026 году

Это связано с тем, что Samsung активно инвестирует в производственные линии OLED восьмого поколения (Gen 8.6), которые идеально подходят для ноутбуков.

Технология OLED обеспечит заметные улучшения по сравнению с текущими mini-LED-экранами: более высокая яркость, глубокий черный цвет, улучшенная контрастность и сниженное энергопотребление. Это также положительно скажется на времени автономной работы.

Предполагается, что сначала OLED-дисплеи получат именно модели MacBook Pro, а затем нововведение доберется и до MacBook Air.

Есть слухи о возможном редизайне — Apple якобы хочет сделать ноутбук тоньше, не жертвуя при этом аккумулятором. Также обсуждается вариант отказа от «челки» в пользу выреза-капсулы, однако это пока не подтверждено.

Таким образом, 2026 год может стать началом новой эры MacBook с OLED.