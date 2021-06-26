Apple выпустит радикально обновлённый MacBook Air

Источник пишет, что новый ноутбук будет устройством высокого класса, а также получит процессор Apple Silicon. Чипсет, вероятно, будет называться M1X. В нём количество графических ядер будет увеличено с 8 до 10. Ещё MacBook Air предсказывают наличие двух портов USB-C.

Ноутбук также может выйти в приятных цветах. Инсайдеры уже сделали рендеры будущих MacBook Air.