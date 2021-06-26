Apple выпустит радикально обновлённый MacBook Air

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 18:19
Apple выпустит радикально обновлённый MacBook AirКонечно, на фирменном чипе
Согласно недавнему отчёту Bloomberg и аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple разрабатывает новую модель MacBook Air.
Источник пишет, что новый ноутбук будет устройством высокого класса, а также получит процессор Apple Silicon. Чипсет, вероятно, будет называться M1X. В нём количество графических ядер будет увеличено с 8 до 10. Ещё MacBook Air предсказывают наличие двух портов USB-C.
Ноутбук также может выйти в приятных цветах. Инсайдеры уже сделали рендеры будущих MacBook Air.
Информаторы утверждают, что ноутбук потеряет свой классический дизайн и станет значительно тоньше. Также у него будет трекпад меньшего размера. Изменятся и ножки, на которых стоит устройства. Ещё одно интересное нововведение — появление дисплея Mini-LED, как в iPad Pro.
Новый MacBook Air может выйти во второй половине 2021 года или в 2022 году.