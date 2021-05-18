Apple выпустит радикально обновлённый MacBook Pro летом 2021 года

По информации источника, новый чипсет будет включат в себя 10 ядер CPU, восемь из которых будут высокопроизводительными, а два — энергоэффективными. Что касается GPU, то здесь ожидается 16 или 32 ядра. Также Apple Silicon следующего поколения будут поддерживать до 64 ГБ памяти.

Что ещё интереснее, новые модели MacBook Pro будут иметь переработанный корпус. В нём будет больше портов, включая HDMI, слот для SD-карты и магнитный зарядный кабель MagSafe.

Также источник сообщил, что Apple работает над обновлённым MacBook Air, который может выйти в конце 2021 года.