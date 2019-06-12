Apple взяла с пользователя $10 тысяч за ремонт полностью исправного MacBook

В течение двух недель фотограф ходил в сервисные центры и магазины Apple, сообщая о якобы проблемах с ноутбуком. Он жаловался на то, что экран MacBook после нажатия на кнопку включения остаётся тёмным, а звук вентилятора при этом слышен. Сначала мужчине решили поменять материнскую плату. Когда это не помогло — поменяли снова. Затем ему поставили новые кабели, но это тоже не оказало никакого эффекта. В итоге, как говорит фотограф, он получил совершенно новый ноутбук от Apple. Проблема же никуда не исчезла.

Все попытки починить ноутбук обошлись мужчине почти в $10 тысяч. Когда же он в очередной, четвёртый раз, пришёл в магазин Apple, сотрудник догадался посветить на экран MacBook фонариком и заметил там маленький чёрный кружок с аватаром. Как оказалось, всё это время на ноутбуке была просто отключена яркость дисплея.

Фотограф потом вспомнил, что сам привык полностью убирать подсветку экрана MacBook при подключении внешнего монитора. Судя по всему, мужчина просто однажды забыл об этом, а компьютер перезагрузился и сохранил настройку.