Apple «забыла» про MacBook Air. Медленный прогресс, говорят эксперты

Опубликовано 09 декабря 2024, 22:301 мин.
Apple «забыла» про MacBook Air. Медленный прогресс, говорят экспертыОтставая от «технологической кривой»
Ноутбук Apple MacBook Air, который когда-то был в авангарде перехода компании на собственные процессоры Apple Silicon, теперь «стагнирует». Ноутбук по-прежнему работает на чипе M3, который дебютировал в октябре 2023 года, в то время как другие продукты Apple, такие как iMac и MacBook Pro, уже получили более мощный M4.
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Следующий M5, как ожидается, дебютирует во втором квартале 2025 года, но и он не будет установлен в MacBook Air с релиза, если верить инсайдам, на которые ссылается Forbes. Вместо этого iPad Pro станет первым устройством с M5.
Следующее обновление MacBook Air до M4 ожидается примерно в марте 2025 года, то есть он будет отставать от новейших технологий примерно на восемнадцать месяцев, что является значительной задержкой для ноутбука, который когда-то был в авангарде.