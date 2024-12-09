Apple «забыла» про MacBook Air. Медленный прогресс, говорят эксперты

Следующий M5, как ожидается, дебютирует во втором квартале 2025 года, но и он не будет установлен в MacBook Air с релиза, если верить инсайдам, на которые ссылается Forbes. Вместо этого iPad Pro станет первым устройством с M5.

Следующее обновление MacBook Air до M4 ожидается примерно в марте 2025 года, то есть он будет отставать от новейших технологий примерно на восемнадцать месяцев, что является значительной задержкой для ноутбука, который когда-то был в авангарде.