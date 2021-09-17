Apple замедлила процессор в новом iPad mini

В сети появились первые результаты тестов CPU и GPU iPad mini 2021 в бенчмарке Geekbench. Эти тесты подтверждают, что в планшете действительно используется чип Apple A15, и это версия с 5-ядерным графическим процессором, которая применяется в iPhone 13 Pro.

Однако iPad mini использует версию чипа с пониженными частотами CPU. Процессор работал на частотах до 2,93 ГГц в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Процессоры iPhone 13 и 13 Pro работают на частоте до 3,23 ГГц, у них 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти соответственно.

GPU тоже немного замедлили. Его результаты хуже, чем у iPhone 13 Pro.