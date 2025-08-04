Apple запатентовала гибкий экран для Mac, который сам подстраивается под взгляд

Apple запатентовала гибкий экран для Mac, который сам подстраивается под взглядВы смотрите на него неправильно
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Идея в том, что экран сможет менять форму — например, сгибаться или становиться более плоским — чтобы обеспечить лучший угол обзора. В устройстве предполагается использование датчиков, которые определяют, где находится пользователь, и процессоров, которые регулируют форму экрана под нужды человека.
Например, если пользователь работает за компьютером, экран может быть изогнутым для удобства. А если человек отходит, экран может становиться плоским.
Также говорится, что экран может складываться для хранения, но даже в «компактном режиме» он продолжает работать и отображать изображение. Возможны и другие сценарии — например, экран меняет форму при запуске разных приложений.
Пока это лишь патент, и не факт, что технология появится в ближайших продуктах. Если вообще появится.