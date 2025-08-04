Apple запатентовала гибкий экран для Mac, который сам подстраивается под взгляд

Идея в том, что экран сможет менять форму — например, сгибаться или становиться более плоским — чтобы обеспечить лучший угол обзора. В устройстве предполагается использование датчиков, которые определяют, где находится пользователь, и процессоров, которые регулируют форму экрана под нужды человека.

Например, если пользователь работает за компьютером, экран может быть изогнутым для удобства. А если человек отходит, экран может становиться плоским.