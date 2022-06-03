Apple запатентовала MacBook со стилусом в клавиатуре

Хотя Apple создала эту концепцию некоторое время назад, в патентную заявку были добавлены новые пункты и аспекты. Например, одна из формул включает магнитный элемент для удержания Apple Pencil в фиксаторе.

Очевидно, что Mac с сенсорным экраном - это то, чего хотят некоторые пользователи. Однако Стиву Джобсу никогда не нравилась эта идея.