Apple запатентовала MacBook со стилусом в клавиатуре

Apple запатентовала MacBook со стилусом в клавиатуреПри этом он сможет заменить F-клавиши
Согласно Patently Apple, Pencil вполне может работать как мышь. Кроме того, утверждается, что внутри фиксатора Pencil заменит ряд F-клавиш – функциональные клавиши будут подсвечиваться на стилусе.
Хотя Apple создала эту концепцию некоторое время назад, в патентную заявку были добавлены новые пункты и аспекты. Например, одна из формул включает магнитный элемент для удержания Apple Pencil в фиксаторе.
Очевидно, что Mac с сенсорным экраном - это то, чего хотят некоторые пользователи. Однако Стиву Джобсу никогда не нравилась эта идея.
Сенсорные поверхности не хотят быть вертикальными. После короткого периода времени (использования, – прим. ред.) вы начинаете уставать, а после длительного периода времени ваша рука хочет отвалиться. Это не работает, это ужасно с точки зрения эргономики