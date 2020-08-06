Apple запатентовала планшет будущего с проекцией клавиатуры на стол

Девайс будет похож на футуристический ноутбук, у которого вместо физической клавиатуры основание представлено в виде виртуальной. Для активации режима ноутбука, нужно будет лишь открыть специальную рамку.

Помимо проекторов в неё также могут быть вмонтированы датчики движения, которые будут отслеживать руки пользователя. По идее, он сможет вводить текст, стуча пальцами прямо по столу. В принципе, вместо клавиатуры проецироваться могут любые изображения.