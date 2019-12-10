Ноутбуки и планшеты
Сегодня 17:43
Apple запатентовала способный заряжать другие устройства MacBook
Можно просто положить гаджеты на ноутбук
Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало Apple патент на MacBook со встроенной обратной беспроводной зарядкой. Судя по рисункам из документа, различные устройства можно будет заряжать, просто положив их на ноутбук.
На изображениях из патента показано, как несколько катушек индуктивности для беспроводных зарядных устройств могут быть расположены внутри корпуса MacBook. То есть один ноутбук сможет заряжать сразу несколько девайсов.
На других рисунках изображено, как крышка MacBook может быть буквально пронизана катушками. Поэтому вся поверхность может стать одним большим зарядным устройством.
Будет ли это реализовано компанией на практике, пока неизвестно. Напомним, недавно Apple также запатентовала часы Apple Watch с Touch ID в экране.