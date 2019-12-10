Apple запатентовала способный заряжать другие устройства MacBook

На изображениях из патента показано, как несколько катушек индуктивности для беспроводных зарядных устройств могут быть расположены внутри корпуса MacBook. То есть один ноутбук сможет заряжать сразу несколько девайсов.

На других рисунках изображено, как крышка MacBook может быть буквально пронизана катушками. Поэтому вся поверхность может стать одним большим зарядным устройством.