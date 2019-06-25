Apple засудят за iPad-убийцу

Заявители требуют компенсации от компании за страховые убытки, которые потерпел один из истцов, а также за судебные издержки. По их мнению, Apple должна нести ответственность за небезопасное устройство. Дело в том, что возгорание произошло из-за дефектов конструкции планшета, в частности литиевой батареи. А компания даже не предупредила об этом.

Пожар случился в феврале 2017 года. В начале этого года дочь погибшего арендатора квартиры подала гражданский иск к Apple. В её заявлении утверждалось, что мужчина испытывал сильную боль и страдания, прежде чем умереть.

Стоит отметить, что неизвестно, происходила ли замена аккумулятора у iPad. Неизвестна и модель планшета. Вероятно, серийных дефектов Apple не нашла, потому что другие iPad не отозвала.