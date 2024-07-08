Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 08 июля 2024, 09:00
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ARM-ноутбуки Microsoft Surface оказались лучше MacBook Air, но не MacBook Pro

Чего-то не хватает
Последние бенчмарк-тесты показали, что новые ARM-ноутбуки Microsoft Surface на базе Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 опережают Apple MacBook Air по различным показателям. Однако они все еще отстают от прошлогодних моделей MacBook Pro, оснащенных процессором Apple Silicon.
ARM-ноутбуки Microsoft Surface оказались лучше MacBook Air, но не MacBook Pro
© Ferra

Согласно всесторонним тестам The Verge, ноутбуки Surface с ARM в целом превосходят MacBook Air по производительности. Однако MacBook Pro от Apple, оснащенный 16-ядерным M3 Max и 12-ядерным M2 Max чипами, по-прежнему значительно опережает их, особенно в задачах с интенсивным использованием GPU и общей производительности системы.

Несмотря на усилия Microsoft по улучшению эмуляции x86 с помощью Prism, она не дотягивает до Rosetta 2 от Apple в плане плавной работы старых приложений. Время автономной работы, еще одна конкурентная область, показывает, что ноутбуки со Snapdragon приближаются к 18-часовой отметке MacBook Air, но не дотягивают до нее.

Подробнее - в источнике.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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