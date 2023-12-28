Astrohaus представила бюджетную цифровую пишущую машинку

Alpha опирается на наследие своих предшественников, оригинального Freewrite и портативного Traveler, но при этом имеет несколько ключевых изменений, позволяющих снизить стоимость. Вместо дисплея E-Ink Alpha использует ЖК-экран, пожертвовав элегантностью ради доступности. Несмотря на отказ от двухэкранной системы, Alpha может похвастаться внушительным 100-часовым временем автономной работы, идеальным для беспрерывных марафонов письма.

В отличие от Traveler, в Alpha возвращается приятный стук механических клавиш с низкопрофильными переключателями Kailh Choc V2. Кроме того, теперь вы можете с легкостью перемещаться по документам — удобная функция, отсутствующая в оригинальной модели Freewrite.

Эта бюджетное устройство появилась благодаря успешной кампании на Indiegogo, которая собрала более 446 000 долларов в 2022 году. Первые участники кампании получили свои Alpha, а предварительные заказы на черную и белую модели уже открыты на сайте Astrohaus.