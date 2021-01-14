ASUS анонсировала флагманский ультрабук с двумя дисплеями и новейшими процессорами Intel

Отличий от предшественника — ASUS ZenBook Duo UX481F — у новинки не то чтобы много. Здесь также используется основной 14-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением FullHD. Дополнительный же экран 12,6-дюймовый и с разрешением 1920 × 515 пикселей, передаёт Tom's Hardware. Из-за своих размеров он занимает половину нижней части ноутбука.