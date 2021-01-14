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Сегодня 10:01
ASUS анонсировала флагманский ультрабук с двумя дисплеями и новейшими процессорами Intel
Устройство может быть очень полезным для тех, кто занимается фото и видеоредактированием
В рамках CES 2021 ASUS показала немало новинок. Одной из них стал флагманский ультрабук с двумя дисплеями и новейшими процессорами Intel — ZenBook Duo UX482. Стоит отметить, что устройство смогло получить сертификат, согласно которому оно соответствует всем стандартам платформы Intel Evo.
Отличий от предшественника — ASUS ZenBook Duo UX481F — у новинки не то чтобы много. Здесь также используется основной 14-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением FullHD. Дополнительный же экран 12,6-дюймовый и с разрешением 1920 × 515 пикселей, передаёт Tom's Hardware. Из-за своих размеров он занимает половину нижней части ноутбука.
В основу ZenBook Duo UX482 легли процессоры Intel Core i5 и i7 линейки Intel Tiger Lake. Оперативной памяти тут 16 ГБ, а постоянной — до 1 ТБ. За графику отвечает дискретная карта NVIDIA MX450. Само собой, устройство поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, а также имеет стандартный набор разъёмов: два USB Type-C (Thunderbolt 4), один USB 3.1 Gen 2, один HDMI 2.0 и 3,5 мм аудиоразъём.