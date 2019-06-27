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ASUS дарит до 10 тыс рублей за покупку игрового ноутбука

В акции участвуют ноутбуки серии ASUS ROG и TUF Gaming
Компания ASUS объявила о новой акции для любителей видеоигр: при покупке ноутбука серии Republic of Gamers или TUF Gaming на Windows 10, можно получить до 10 тыс рублей на свой аккаунт в Steam.

Для участия в акции «ПОБЕЖДАЙ С ЛУЧШИМИ» нужно:

  • Приобрести игровой ноутбук ASUS на Windows 10 в одном из магазинов-партнеров в период с 1 июня по 31 августа 2019 года. Список устройств и магазинов-партнеров, участвующих в акции, указан на сайте https://rog-gamer.ru/
  • Зарегистрировать покупку на сайте https://rog-gamer.ru/
  • Получить подарок на указанный при регистрации Steam-аккаунт.

Выдача подарков производится с 21 июня по 31 августа 2019 года, до момента пока подарки есть в наличии. Срок обработки заявок 14 дней + до 7 дней на отправку вознаграждения на Steam-аккаунт.

Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты: ноутбуки, смартфоны, клавиатуры и многое другое.

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