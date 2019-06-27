ASUS дарит до 10 тыс рублей за покупку игрового ноутбука

Выдача подарков производится с 21 июня по 31 августа 2019 года, до момента пока подарки есть в наличии. Срок обработки заявок 14 дней + до 7 дней на отправку вознаграждения на Steam-аккаунт.

Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты: ноутбуки, смартфоны, клавиатуры и многое другое.