Asus, HP и Lenovo: в России возобновились продажи санкционных ноутбуков

Источник утверждает, что в Россию начали массово завозить ноутбуки HP, Lenovo, Asus. Делается это через параллельный импорт. Всё ещё есть некоторые сложности только с поставками HP.

«Известия» написали, что продажи ноутбуков возобновились и в фирменном интернет-магазине Lenovo. Но на самом деле речь, вероятно, о сайте Inventive Retail Group, российского дистрибьютора. То же самое касается GalaxyStore.

Отмечается, что наладить поставки ноутбуков по параллельному импорту было сложнее, чем поставки смартфонов. Условия были слишком непредсказуемыми: курсы валют меняются скачкообразно, цены тоже, и неизвестно, какие модели будут продаваться, а какие останутся невостребованными.