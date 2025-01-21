Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 21 января 2025, 20:56
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Asus, Huawei и MSI стали лидерами рынка ноутбуков в РФ в 2024 г.

Всего за год было продано 3,9 миллиона устройств
Российский рынок ноутбуков завершил 2024 год с уверенным ростом: по данным Группы М. Видео-Эльдорадо, за год было продано 3,9 миллиона устройств, что на 6% больше, чем в прошлом году. Общая выручка составила внушительные 242 миллиарда рублей (+9% год к году), а средняя цена ноутбука выросла на 3%, достигнув 62,1 тысячи рублей.
Asus, Huawei и MSI стали лидерами рынка ноутбуков в РФ в 2024 г.

© Ferra.ru

Лидером продаж стал Asus, который удерживает позиции благодаря популярным игровым и рабочим сериям. Второе место занял Huawei — его модели с оптимальным соотношением цены и качества продолжают привлекать внимание. Замыкает тройку Honor с легкими и стильными ультрабуками. Игровой сегмент возглавил MSI, который занял четвертое место, а на пятом оказался Apple с его MacBook.

В топе самых продаваемых моделей оказались сразу несколько флагманов. На первом месте — MacBook Air 13 с чипом M1. Второе место занимает Huawei MateBook D16. Замыкает тройку игровой ноутбук Thunderobot 911S Core D, доступный только в М. Видео-Эльдорадо.

Отдельно стоит отметить рост продаж российских ноутбуков, которые стали набирать популярность благодаря доступным ценам и отсутствию проблем с обслуживанием. Средняя стоимость такого устройства составила 44 тысячи рублей, а лидерами среди брендов стали Digma, OSIO и Irbis.

Источник:М.Видео-Эльдорадо
Автор:Булат Кармак
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