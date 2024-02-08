Asus и Acer начнут развивать производство в Индии из-за ужесточения импорта

Выступая на технологической конференции в Тайбэе, председатель совета директоров Acer Джейсон Чен в кулуарах заявил, что компания рассматривает местное индийское производство в долгосрочной перспективе. По его словам, Индия — второй после США рынок сбыта продукции Acer и компания планирует увиличить здесь продажи потребительских ноутбуков в 2024 году. К тому же Acer ведёт активные переговоры со своим индийским поставщиком для развития местного производства, поскольку именно в этом направлении будет развиваться политика индийского правительства в будущем.

Такой же стратегии придерживается и Asus. Как отметил сопредседатель совета директоров Asustek Computer Самсон Ху, компания всё «более активно» работает со своими местными поставщиками, чтобы ответить на призыв индийского правительства к расширению местного производства в долгосрочной перспективе. Менеджер рассказал, что Asus развивает индийский бренд своих ноутбуков, и если раньше в Индии осуществлялась финальная сборка, то теперь в страну придёт производство полного цикла.