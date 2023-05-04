Asus начала продажи игрового ноутбука с Mini LED дисплеем Zephyrus G14

Есть и более интересный вариант с RTX 4060 и Ryzen 9 7940HS за $1599,99. Модель с RTX 4070 обойдётся уже в $1849,99.

Помимо этого, Asus также предлагает XG Mobile — eGPU, которое можно подключить к другой ноутбук компании — Flow X13 — для повышения производительности.