Asus начала продажи игрового ноутбука с Mini LED дисплеем Zephyrus G14

Asus начала продажи игрового ноутбука с Mini LED дисплеем Zephyrus G14Отличный вариант для любителей портативного гейминга
Asus выпустила новую модель своего популярного игрового ноутбука — ROG Zephyrus G14 2023 года.
Впервые девайс анонсировали ещё в январе. С тех пор характеристики остались прежними: новинка получила Mini LED экраном с 504 зонами, функцией Advanced Optimus от NVIDIA и процессорами AMD на архитектуре Zen 4.
Предполагаемая начальная цена новинки составляет $1429,99. Данный вариант включает видеокарту NVIDIA RTX 4050, процессор Ryzen 7 7735HS, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 512 ГБ внутреннего хранилища.
Есть и более интересный вариант с RTX 4060 и Ryzen 9 7940HS за $1599,99. Модель с RTX 4070 обойдётся уже в $1849,99.
Помимо этого, Asus также предлагает XG Mobile — eGPU, которое можно подключить к другой ноутбук компании — Flow X13 — для повышения производительности.