Ноутбуки и планшеты
Сегодня 09:31
ASUS назвала дату анонса нового игрового ноутбука TUF Gaming с видеокартами NVIDIA RTX 30XX
Ожидается, что как минимум будет модель с RTX 3060
Последние несколько недель богаты слухами, касающимися новых видеокарт NVIDIA для ноутбуков. И вот, по всей видимости, совсем скоро различным утечкам придёт конец, так как представят первый игровой портативный компьютер с NVIDIA RTX 30XX на борту. Им должен стать новый ASUS TUF Gaming, который компания обещала показать уже 12 января.
Произойдёт презентация в рамках выставки CES 2021, сообщает официальный Twitter-аккаунт ASUS. Если же верить имеющейся информации, то работать устройство будет на базе процессоров Intel Core Tiger Lake-H и AMD Ryzen 5000, в зависимости от модификации. За графику в устройстве будет отвечать NVIDIA RTX 30XX, правда, пока точно неизвестно, какая именно модель.
Частью обновлённой линейки станет и TUF Gaming FX516PM, слухи о котором начали появляться около месяца назад. Судя по всему, устройство будет работать на базе Intel Core i7-11370H, иметь 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя. При этом сообщается, что в качестве видеокарты ноутбук получит NVIDIA RTX 3060.