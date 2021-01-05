ASUS назвала дату анонса нового игрового ноутбука TUF Gaming с видеокартами NVIDIA RTX 30XX

Произойдёт презентация в рамках выставки CES 2021, сообщает официальный Twitter-аккаунт ASUS. Если же верить имеющейся информации, то работать устройство будет на базе процессоров Intel Core Tiger Lake-H и AMD Ryzen 5000, в зависимости от модификации. За графику в устройстве будет отвечать NVIDIA RTX 30XX, правда, пока точно неизвестно, какая именно модель.