ASUS объявил российские цены новых ноутбуков и компьютеров на процессорах AMD

Компания ASUS представила в России линейку устройств на базе новых процессоров AMD Ryzen. Скоро начнутся продажи компьютера ROG Strix GL10DH, ноутбуков TUF Gaming FX505DV и ROG Zephyrus G GA502.

Высокопроизводительный и доступный по цене игровой компьютер ROG Strix GL10DH – среди первых моделей в мире, использующих процессоры AMD Ryzen третьего поколения с микроархитектурой Zen 2, также известных под кодовым названием Matisse.

Ноутбуки серий TUF Gaming и ROG Zephyrus тоже получили новые мобильные процессоры Ryzen — Ryzen 7 3750H (4 ядра, 8 потоков). Модель TUF Gaming FX505DV наделена скоростным дисплеем (144 Гц, 3 мс) и видеокартой GeForce RTX 2060, а ROG Zephyrus G GA502 продвигается как ультратонкая игровая система с длительным временем автономной работы, доступная по цене для широкого круга пользователей. Последний обеспечивает до 9 часов в тесте MobileMark и до 7 часов при воспроизведении видео или просмотре сайтов по сети Wi-Fi.

Ноутбук ROG Zephyrus G GA502 уже доступен в российских розничных магазинах по цене от 99 990 рублей. ASUS TUF Gaming FX505DV появится в середине июля по цене от 89 990 рублей.