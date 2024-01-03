ASUS открыл предзаказ на игровой ноутбук нового поколения Tianxuan 5 Pro

ASUS открыл предзаказ на игровой ноутбук нового поколения Tianxuan 5 ProОфициальный старт продаж 9 января
Игровой ноутбук нового поколения Tianxuan 5 Pro от ASUS уже доступен для предварительного заказа с 3 января. Из заявленных характеристик - процессор Intel Core 13 поколения и RTX 4070, пишет IT Home.
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Серия Tianxuan 5 Pro использует процессоры Intel Core i9−13980HX и i7−13650HX. Все модели оснащены высокопроизводительными графическими процессорами RTX4050/4060/4070.
Также, ноутбуки оснащены 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, повышенной яркостью и цветовой характеристикой, высокой частотой обновления 165 Гц, что обеспечивает хорошее визуальное восприятие как в играх, так и при просмотре фильмов.
Кроме того, вся серия Tianxuan 5 Pro оснащена хорошей системой охлаждения, а вес ноутбука составляет всего 2,2 кг.
Официальный старт продаж запланирован на 9 января.