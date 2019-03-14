ASUS представила лёгкий и долгоиграющий ноутбук VivoBook 14 в России

Компания ASUS объявила о выпуске в России тонкого и легкого 14-дюймового ноутбука с длительным временем автономной работы VivoBook 14 (модельный номер X403), соответствующего военному стандарту надежности.

Ноутбук весит 1,3 кг при толщине корпуса 16,5 мм и наделен аккумулятором 72 Вт·ч, обеспечивающим до 24 часов автономной работы. По защищённости и прочности устройство соответствует военному американскому стандарту MIL-STD-810G. Дисплей NanoEdge занимает 87% площади поверхности крышки, ее ширина в самой узкой части составляет всего 4,1 мм.

Ноутбук оснащается 14-дюймовым дисплеем разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами до Intel Core i7 8-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью до 1 ТБ.

Есть встроенная подсветка клавиатуры и сканер отпечатков пальцев. Модель VivoBook 14 заключена в металлический корпус, доступный в двух вариантах оформления — серебристо-голубой или розовый.