ASUS представила мощнейшие ноутбуки StudioBook для конкуренции с MacBook Pro

ProArt StudioBook One – самый мощный ноутбук новой серии и первый, оснащенный графикой NVIDIA Quadro RTX 6000. В аппаратную комплектацию входит процессор Intel Core i9 девятого поколения.

Используется мощная система охлаждения с радиатором из титанового сплава. При открывании экрана, поворотный шарнир наклоняет корпус ноутбука под углом 4,57°, что дополнительно способствует охлаждению корпуса. Дисплей ноутбука ProArt StudioBook One поддерживает разрешение 4K UHD, частоту обновления 120 Гц и имеет сертификацию PANTONE Validated.

ProArt StudioBook Pro X – это первый ноутбук на базе графики NVIDIA Quadro с дополнительным сенсорным экраном ASUS ScreenPad 2.0 и основным дисплеем NanoEdge с тонкими рамками с 4 сторон. Ноутбук получил видеокарту NVIDIA Quadro RTX 5000, процессор Intel Xeon или Intel Core i7 девятого поколения с шестью ядрами. Основной дисплей имеет диагональ 17 дюймов.