ASUS представила мощнейшие ноутбуки StudioBook для конкуренции с MacBook Pro

На выставке IFA 2019 компания ASUS представила линейку ноутбуков ProArt StudioBook для профессионального создания медиаконтента.
Флагманские коутбуки серии, StudioBook One и ProArt StudioBook Pro X, оснащаются видеокартами NVIDIA GeForce RTX. Также новая серия включает модели ProArt StudioBook Pro 17/15 и ProArt StudioBook 17/15 с графикой серий Quadro или GeForce.
ProArt StudioBook One – самый мощный ноутбук новой серии и первый, оснащенный графикой NVIDIA Quadro RTX 6000. В аппаратную комплектацию входит процессор Intel Core i9 девятого поколения.
Используется мощная система охлаждения с радиатором из титанового сплава. При открывании экрана, поворотный шарнир наклоняет корпус ноутбука под углом 4,57°, что дополнительно способствует охлаждению корпуса. Дисплей ноутбука ProArt StudioBook One поддерживает разрешение 4K UHD, частоту обновления 120 Гц и имеет сертификацию PANTONE Validated.
ProArt StudioBook Pro X – это первый ноутбук на базе графики NVIDIA Quadro с дополнительным сенсорным экраном ASUS ScreenPad 2.0 и основным дисплеем NanoEdge с тонкими рамками с 4 сторон. Ноутбук получил видеокарту NVIDIA Quadro RTX 5000, процессор Intel Xeon или Intel Core i7 девятого поколения с шестью ядрами. Основной дисплей имеет диагональ 17 дюймов.