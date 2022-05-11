Asus представила самый тонкий 16-дюймовый ноутбук в мире

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Asus представила самый тонкий 16-дюймовый ноутбук в миреMacBook Pro напрягся?
Любители ноутбуков с большими экранами ликуйте — Asus представила Vivobook S16 X OLED. Устройство может похвастаться не только 16-дюймовым дисплеем, но также и претендует на звание самого тонкого ноутбука среди себе подобных.
По крайней мере, новинка смогла завоевать это звание среди портативных компьютеров с 16-дюймовым дисплеем, разрешением 4K и построенных на основе процессоров Intel Alder Lake-H и AMD Rembrandt-H.
Пользователи могут выбрать сразу из нескольких вариантов Vivobook S16 X OLED: на процессорах Intel Alder Lake-H от Core i5-12500H до Core i7-12700H, а также AMD Rembrandt-H от Ryzen 7 6800H до Ryzen 9 6900HX.
Есть поддержка до 16 ГБ оперативной памяти, из которых лишь 8 ГБ распаяны на плате. Постоянная память может быть как на 512 ГБ, так и на 1 ТБ.
Стартовая цена новинки — 1299 евро. Начало продаж намечено на второй квартал 2022 года.