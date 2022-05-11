Asus представила самый тонкий 16-дюймовый ноутбук в мире

По крайней мере, новинка смогла завоевать это звание среди портативных компьютеров с 16-дюймовым дисплеем, разрешением 4K и построенных на основе процессоров Intel Alder Lake-H и AMD Rembrandt-H.

Пользователи могут выбрать сразу из нескольких вариантов Vivobook S16 X OLED: на процессорах Intel Alder Lake-H от Core i5-12500H до Core i7-12700H, а также AMD Rembrandt-H от Ryzen 7 6800H до Ryzen 9 6900HX.