ASUS представила сразу три игровых ноутбука с видеокартами NVIDIA RTX 40XX

Последняя анонсированная модель — ROG Flow Z13. Он представляет из себя игровое устройство с процессором Intel Core i9-13900H 13-го поколения на борту и графическим процессором NVIDIA линейки Ada Lovelace. Как и две предыдущие модели, устройство получило сенсорное управление7

При этом он имеет 13-дюймовый экран с разрешением QuadHD и частотой обновления 165 Гц. Есть у него и съёмная 15-дюймовая RGB-клавиатура и порт USB C для зарядки.

В ASUS заявили, что новая линейка Flow будет доступна по всему миру со II квартала 2023 года.