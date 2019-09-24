ASUS представила в России ноутбук для профессионалов с двумя экранами

По заверениям самой компании, дополнительный экран под названием ScreenPad Plus призван дополнить основной экран размером в 15,4 дюйма. Как и основной OLED-дисплей, ScreenPad Plus имеет разрешение 4K. Что же касательно “железной” части ноутбука, то в максимальной версии ZenBook Pro Duo установлен процессор Intel Core i9 девятого поколения, производительная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 и скоростной SSD накопитель. Все это, как минимум в теории, должно позволить пользователям играть во все современные игры без какого-либо дискомфорта, не говоря уже о монтаже видео и обработке фото.