ASUS начала продавать свои лучшие игровые ноутбуки в России

Серия ROG Zephyrus с 15,6-дюймовыми моделями отличается тонкостью и лёгкостью, несмотря на статус игровых. Толщина Zephyrus S составляет всего 18,9 мм, а вес — 2 кг. Zephyrus M весит ещё меньше — 1,9 кг. Они базируются на Intel Core i7-9750H с графикой до NVIDIA GeForce RTX 2070, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ на твёрдотельном накопителе. Ноутбуки получили систему охлаждения Active Aerodynamic System.

Ноутбуки Strix III G531/G731 более мощные. Они используют процессоры до Core i9-9880H и дисплеи как диагональю как 15, так и 17 дюймов. Strix G GL531/GL731 можно причислить к игровому бюджетному уровню.

Ноутбуки станут доступны продаже в России до конца недели. Стоимость ROG Zephyrus S стартует от 149 990 рублей. Версия с видеокартой GTX 2060 уже доступна, а с 2070 скоро появится. Цена на Zephyrus M — от 117 990 рублей за версию с GTX 1660 Ti. Стоимость Strix III стартует от 84 990 рублей, а Strix G — от 69 990 рублей.