ASUS представила в России самый быстрый игровой ноутбук в мире

Компания ASUS представила сегодня в России новую линейку игровой продукции. Среди представленных новинок — самый быстрый игровой ноутбук в мире ROG G703, ROG Strix Scar II GL404 и GL704 с тонкими рамками вокруг дисплея, а также самый тонкий игровой ноутбук с графикой NVIDIA GeForce RTX 2080 Zephyrus S GX701 и GX531.

Игровой ноутбук ROG G703 получил фабричный разгон и разблокировку всех параметров. Он оснащается 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, процессорами Intel Core i7-8750H или i9-8950HK, графикой NVIDIA GeForce RTX 2080, массивом накопителей SSD+SSHD объёмом 512ГБ+1 ТБ или 2 SSD+SSHD объёмом 512+512 ГБ +1 ТБ.