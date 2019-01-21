ASUS представила в России самый быстрый игровой ноутбук в мире

Компания ASUS представила сегодня в России новую линейку игровой продукции. Среди представленных новинок — самый быстрый игровой ноутбук в мире ROG G703, ROG Strix Scar II GL404 и GL704 с тонкими рамками вокруг дисплея, а также самый тонкий игровой ноутбук с графикой NVIDIA GeForce RTX 2080 Zephyrus S GX701 и GX531.
Игровой ноутбук ROG G703 получил фабричный разгон и разблокировку всех параметров. Он оснащается 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, процессорами Intel Core i7-8750H или i9-8950HK, графикой NVIDIA GeForce RTX 2080, массивом накопителей SSD+SSHD объёмом 512ГБ+1 ТБ или 2 SSD+SSHD объёмом 512+512 ГБ +1 ТБ.
Ноутбуки ROG Strix SCAR II GL404 и GL704 позиционируется как геймерские модели для шутеров от первого лица. Они получили тонкие рамки вокруг дисплея, частоту обновления 144 Гц и время отклика 3 мс. Они оснащаются 15,6-дюймовым и 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, процессорами Intel Core i7-8750H, графикой NVIDIA GeForce RTX 2070 или 2060, массивом накопителей SSD+SSHD объёмом 256 ГБ+1 ТБ.
Ноутбуки Zephyrus S GX531 и GX701 и оснащаются 15,6-дюймовым и 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, процессорами Intel Core i7-8750H, графикой NVIDIA GeForce RTX 2080, 2070 или 2060, накопителями SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Это один из самых компактных 17-дюймовых игровых ноутбуков на рынке, а благодаря толщине корпуса 18,7 мм, он еще и один из самых тонких.
Ноутбук ASUS ROG G703 предлагается по цене от 264 990 рублей, ROG Strix Scar II GL404 и GL704 — от 159 990 и 164 990 рублей, Zephyrus S GX701 и GX531 — от 169 990 и 179 990 рублей.