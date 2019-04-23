ASUS выпустил сверхтонкий игровой ноутбук на флагманском процессоре AMD

Компания ASUS представила ультратонкий игровой ноутбук ROG Zephyrus G (модельный номер GA502). Он сочетает производительность с тонкостью и лёгкостью.

Ноутбук имеет толщину 20 мм и весит 2,1 кг. По словам производителя, благодаря узким рамкам вокруг дисплея, по компактности 15-дюймовый Zephyrus G не уступает обычным 14-дюймовым моделям. Экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц и занимает 81% площади поверхности крышки.

Он базируется на процессоре AMD Ryzen 7 3750H, графике NVIDIA GeForce 1660 Ti с архитектурой Turing, до 512 ГБ на твёрдотельном накопителе с интерфейсом NVMe.

Клавиатура ноутбука поддерживает технологию ROG Overstroke, которая ускоряет срабатывание клавиш, а технология независимой обработки нажатия каждой клавиши гарантирует корректную обработку ввода даже при одновременном надавливании на нескольких клавиш. Время автономной работы достигает 8,8 часа.

Из портов есть три USB 3.1 Gen1 Type-A, USB Type-C, а также HDMI 2.0b. Ноутбук ROG Zephyrus G GA502 поступит в продажу в России в начале 3 квартала 2019 года. Цена пока не объявлена.