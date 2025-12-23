Asus выпустит ноутбук для профессионалов ProArt GoPro Edition с поддержкой экшн-камеры GoPro

Полноценную презентацию устройства проведут 6 января на CES 2026, а пока компания ограничилась тизерами и описанием концепции.

Ключевая особенность модели — глубокая интеграция с экосистемой GoPro в рамках совместной платформы ProArt × GoPro.

Ноутбук позиционируют как инструмент для быстрой обработки экшен-видео. Центральную роль здесь играет приложение StoryCube для Windows, которое синхронизируется с GoPro Cloud, поддерживает 360-градусное видео и объединяет локальные и облачные клипы.

StoryCube использует ИИ для автоматической сортировки материалов по времени, активности, устройствам и геолокации, а затем упрощает передачу контента в профессиональные видеоредакторы.

Точные характеристики ноутбука пока не раскрыты, но линейка ProArt традиционно делает ставку на высокоточную цветопередачу экранов и производительное «железо». Также Asus подтвердила, что модель войдет в программу с бесплатной подпиской GoPro Premium+.