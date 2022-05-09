Asus выпустит сверхлёгкий ноутбук весом 1 кг и автономностью 19 часов

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Asus выпустит сверхлёгкий ноутбук весом 1 кг и автономностью 19 часовMacBook Air от Apple тихо плачет в сторонке
Компания Asus не в последнюю очередь известна своими ноутбуками. А потому каждый её анонс в этом сегменте вызывает неподдельный интерес.
Вот и на этот раз производитель лишь тизерит свой новый мобильный компьютер, но пользователи уже активно обсуждают его в Сети. И обсуждать и вправду есть что.
Судя по опубликованным Asus изображениям, новый ноутбук корпорации получит корпус толщиной чуть больше стандартного 3,5 мм разъёма для наушников. При этом компания как-то умудрилась внедрить в него два порта USB-C.
Весить устройство будет всего 1 кг (или даже меньше), что не помешает ему работать от одного заряда до 19 часов к ряду.
В Asus рассказали, что анонс пока что безымянного ноутбука состоится уже 10 мая, т.е. завтра. Вместе с ним компания также представит более прокаченную модель, которая получит новейший процессор Intel Core i9 и видеокарту NVIDIA RTX 3060.