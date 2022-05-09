Asus выпустит сверхлёгкий ноутбук весом 1 кг и автономностью 19 часов

Вот и на этот раз производитель лишь тизерит свой новый мобильный компьютер, но пользователи уже активно обсуждают его в Сети. И обсуждать и вправду есть что.

Судя по опубликованным Asus изображениям, новый ноутбук корпорации получит корпус толщиной чуть больше стандартного 3,5 мм разъёма для наушников. При этом компания как-то умудрилась внедрить в него два порта USB-C.