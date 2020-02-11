ASUS запустила в России продажу ноутбука, способного работать сутки без подзарядки

Известно, что ноутбук работает на базе Intel Core i7-10510 с 8/16 ГБ встроенной памяти. ExpertBook B9 оснастили двухъячеечным аккумулятором с емкостью 33 Вт, что позволяет устройству работать 12 часов, а также опциональным аккумулятором на 66 Вт, благодаря чему автономная работа достигает 24 часов при той же нагрузке. Отмечается,что новинка имеет рекордно малый вес, составляющий всего 870 г, а относительный размер экрана равен 94%.

ExpertBook B9 защищен военным стандартом MIL-STD-810G, который подразумевает проведение тестов на падение, удары, а также функционирование в условиях экстремальных температур, пыли, песка и высокой влажности. Помимо защиты от физических воздействий ноутбук также оснащен системой информационной безопасности, в частности новинка оборудована криптопроцессором TPM 2.0, а также интегрированной ИК-камерой для распознавания лица.

На данный момент ноутбук уже доступны для заказа у официальных дистрибьюторов. Минимальная стоимость ASUS ExpertBook B9 составляет порядка 98,9 тыс рублей.