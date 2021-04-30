Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 11:23
Asus запустила в России распродажу своих ноутбуков
Кто хотел купить ноутбук, поторопитесь — акция закончится уже 10 мая
Компания Asus запустила акцию для россиян с распродажей своих ноутбуков. Так, до 10 мая в официальном интернет-магазине бренда можно купить устройства линеек ZenBook, VivoBook и Asus Laptop с 10%-скидкой.
Для того, чтобы получить сниженную цену, надо воспользоваться промокодом May10 при оформлении заказа. Например, покупая Asus ZenBook S 14” на базе Intel Core i7-1165G7, его цена составит всего 122 031 рубль.
Более доступная версия устройства — Asus ZenBook 14 (UX425EA-BM025T) — продаётся за 62 091 рубль. При этом в его основу лёг процессор Intel Core i3-1115G4, а также 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной.
С более полным списком ноутбуков, участвующих в акции можно ознакомиться на странице распродажи.