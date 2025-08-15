Автомобильный планшет BYD DiPad150 набрал больше Google Pixel 7 Pro в AnTuTu

Опубликовано 15 августа 2025, 12:451 мин.
Автомобильный планшет BYD DiPad150 набрал больше Google Pixel 7 Pro в AnTuTuИнфотейнмент
BYD разрабатывает новый автомобильный планшет DiPad150, который будет интегрирован в будущие модели бренда. Устройство впервые показали вместе с SUV Tai 7, но официальные характеристики пока не объявлены. Недавно в Сеть попал скриншот с результатами тестирования DiPad150 в AnTuTu.
Планшет работает на процессоре MediaTek MT8626 с восемью ядрами (четыре Cortex-A715 и четыре Cortex-A510) и частотой до 2,9 ГГц. Графику обеспечивает Mali-G615 MC6. DiPad150 оснащён 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0, поддерживает Android 15 и экран с частотой обновления 120 Гц.
В AnTuTu планшет набрал 983 839 баллов (что больше Google Pixel 7 Pro, у которого было 949 498 баллов), включая 187 086 за CPU, 412 939 за GPU, 180 815 за память и 202 999 за интерфейс.
Первым автомобилем с планшетом станет Fang Cheng Bao 7.
Ожидается, что BYD официально подтвердит характеристики DiPad150 в ближайшие дни.