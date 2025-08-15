Автомобильный планшет BYD DiPad150 набрал больше Google Pixel 7 Pro в AnTuTu

Инфотейнмент

BYD разрабатывает новый автомобильный планшет DiPad150, который будет интегрирован в будущие модели бренда. Устройство впервые показали вместе с SUV Tai 7, но официальные характеристики пока не объявлены. Недавно в Сеть попал скриншот с результатами тестирования DiPad150 в AnTuTu.