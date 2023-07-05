Авторы мощнейшего смартфона Red Magic представили игровой планшет

Он также оснащен разогнанным Snapdragon 8 Plus Gen 1, поддерживает связь 5G и имеет систему охлаждения ICE. Аккумулятор емкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку 80 Вт, способную полностью зарядить устройство всего за 55 минут.

Цена игрового планшета Red Magic составляет 3899 юаней (около 49 тысяч рублей) за вариант 12+256 ГБ и 4599 юаней (около 57 тысяч рублей) за вариант 16+512 ГБ. Предзаказы уже стартовали, а официальные продажи стартуют 11 июля.