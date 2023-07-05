Авторы мощнейшего смартфона Red Magic представили игровой планшет

Авторы мощнейшего смартфона Red Magic представили игровой планшетКоторый тоже может вас удивить
Помимо флагманского смартфона Red Magic 8S Pro, о котором мы писали чуть раньше, компания Red Magic представила свой новый игровой планшет: аккумулятор на 10 тысяч мА·ч, 2,5К экран и не только.
Игровой планшет Red Magic может похвастаться 12,1-дюймовым 2,5K ЖК-дисплеем, изготовленным на заказ компанией BOE. Он поддерживает высокую частоту обновления 144 Гц, частоту дискретизации касаний 240 Гц, пиковую яркость 600 нит и соотношение сторон 16:10.
Он также оснащен разогнанным Snapdragon 8 Plus Gen 1, поддерживает связь 5G и имеет систему охлаждения ICE. Аккумулятор емкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку 80 Вт, способную полностью зарядить устройство всего за 55 минут.
Цена игрового планшета Red Magic составляет 3899 юаней (около 49 тысяч рублей) за вариант 12+256 ГБ и 4599 юаней (около 57 тысяч рублей) за вариант 16+512 ГБ. Предзаказы уже стартовали, а официальные продажи стартуют 11 июля.