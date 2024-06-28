Авторы мощнейших смартфонов Red Magic представили долгожданный игровой ноутбук

Он оснащен мощным аппаратным обеспечением, включая процессор Intel Core i9 14-го поколения и Nvidia RTX 4070 с 16 ГБ памяти GDDR6.

Среди ключевых особенностей - раскладка клавиатуры, оптимизированная для игр, есть даже Numpad. Подключение осуществляется с помощью портов USB-C, HDMI, USB-A, есть порты под SD-карту и сетевой кабель.

16-дюймовый 2,5K дисплей с соотношением сторон 16:10 обеспечивает 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. Ноутбук будет доступен в черном и белом вариантах и оснащен настраиваемой RGB-подсветкой.

Более подробную информацию и официальную презентацию можно ожидать на предстоящей конференции Red Magic.